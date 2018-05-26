Москва, 26 мая, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок голубого топлива в страны Европейского союза. Об этом говорится в сообщении компании.

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«Сегодня (26 мая) состоялось подписание протокола между ПАО «Газпром» и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Газпром» и турецкая компания Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (Botas) заключили соглашение об условиях и параметрах строительства этого объекта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Турецкий поток» предполагает безтранзитный экспорт голубого топлива из РФ в Турцию через Черное море.

Первая нитка газопровода предназначена для турецких потребителей, а вторая должна будет обеспечить газоснабжение стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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