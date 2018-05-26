Киев, 26 мая, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Жительница Крыма была задержана украинскими пограничниками на контрольно-пропускном пункте «Каланчак», сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Dpsu.gov.ua Украинский пограничник

39-летняя женщина раньше служила в части Вооруженных сил Украины, располагавшейся на территории Крымского полуострова. После воссоединения Крыма с Россией она осталась на полуострове. Проверка показала, что на Украине крымчанка находится в розыске за дезертирство.

Напомним, в конце марта нынешнего года украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд», все члены экипажа которого имели российские паспорта, выданные в Керчи. Задержанным рыбакам обещали свободу, если они признают себя гражданами Украины, но те отказались.