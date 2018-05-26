Рязань, 26 мая, 2018, 22:38 — ИА Регнум. В Рязанской области упал легкомоторный самолет «Бекас». Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Mmsut.sledcom.ru Легкомоторный самолет «Бекас»

ЧП произошло в субботу, 26 мая, в Ухоловском районе.

«При проведении агрохимических работ потерпел крушение легкомоторный самолет марки «Бекас», — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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