Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Рязань, 26 мая, 2018, 22:38 — ИА Регнум. В Рязанской области упал легкомоторный самолет «Бекас». Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).
Mmsut.sledcom.ru
Легкомоторный самолет «Бекас»
ЧП произошло в субботу, 26 мая, в Ухоловском районе.
«При проведении агрохимических работ потерпел крушение легкомоторный самолет марки «Бекас», — говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. О жертвах и пострадавших не сообщается.
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