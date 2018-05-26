Душанбе, 26 мая, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Численность населения Таджикистана перевалила через отметку в 9 млн человек. Так, сегодня, 26 мая, в Душанбе появилась на свет девочка, ставшая 9-миллионным жителем страны, сообщает национальное информагентство «Ховар».

Питер Пауль Рубенс. Рождение Млечного Пути. 1637

Президент Таджикистана поздравил родителей новорожденной и поручил своему сыну — председателю столицы Рустаму Эмомали обеспечить эту семью новым жильем. Уже сегодня мэр Душанбе выделил Назире Муллоджоновой (матери новорожденной) новую трехкомнатную квартиру в центре города.

Согласно данным Агентства по статистике Таджикистана, на сегодня численность населения уже составляет 9 млн 30 человек. Население страны, по официальным данным, ежегодно растет на 2,2%, или на 200 тысяч человек. Так, согласно результатам последней переписи, которая прошла в Таджикистане в 2010 году, в стране было насчитано 7,417 млн жителей. Следующая перепись населения запланирована на 2020 год.