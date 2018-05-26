Красноярск, 26 мая, 2018, 21:55 — ИА Регнум. По факту гибели четырех человек при пожаре в Октябрьском районе Красноярска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Красноярскому краю.

Ada Be Пожар в доме

ЧП произошло в ночь на 26 мая в частном жилом доме в ПСК «Родничок».

"После тушения пожара были обнаружены тела двоих женщин, мужчины и ребенка, личности которых устанавливаются», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают причины происшествия.

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