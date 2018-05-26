Дербент, Дагестан, 26 мая, 2018, 21:44 — ИА Регнум. В Дагестане опрокинулась маршрутка «Газель» с пассажирами. Об этом сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло сегодня, 26 мая, в окрестностях селения Нижний Джалган Дербентского района. По последним данным, в результате инцидента пострадали 11 человек.

«Автомашина ВАЗ-21 010 учинила препятствие пассажирской «Газели», — говорится в сообщении. — В результате водитель пассажирского авто не справился с управлением и допустил опрокидывание машины».

В настоящее время выясняются подробности аварии.

Читайте также: Бывший студент МГИМО, устроивший смертельное ДТП, сядет в тюрьму

А также: В Ялте арестован сотрудник ГИБДД, устроивший смертельное ДТП