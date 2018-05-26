Лондон, 26 мая, 2018, 20:54 — ИА Регнум. 26 мая на стадионе «Уэмбли» был разыгран первый матч борьбы за повышение в Английскую Премьер-лигу между командами «Астон Вилла» и «Фулхэм». Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Steve Cadman Стадион «Уэмбли»

Единственный гол в матче забил шотландский полузащитник и лидер «Фулхэма» Том Кэрни, реализовав свой шанс после разрезающей передачи Райана Сесеньона на 23-й минуте.

Статистика матча («Астон Вилла"/"Фулхэм»)

Удары 8/13

Удары в створ 2/3

Владение 49%/51%

Фолы 13/14

Для лидера по голевым моментам Райана Сесеньона этот ассист стал 9-м в сезоне. В текущем футбольном году английский латераль записал на свой счет 16 голов и 9 голевых передач в 49-ти сыгранных матчах.

Составы на матч:

«Астон Вилла»: Джонстон, Честер, Хаттон, Терри, аль-Мохаммади, Снодграсс, Грилиш, Хурихан, Единак, Адома, Граббан.

«Фулхэм»: Беттинелли, Фредерикс, Одои, Рим, Таргетт, Макдональд, Юхансен, Кэрни, Сесеньон, Митрович, Камара.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Честер — 8, Одои — 38, Грилиш — 63, Единак — 76, Камара — 77, Хаттон — 86.

Удаления: Одои — 70.

Голы: Кэрни 23 — 0:1.