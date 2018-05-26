Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко открыл новую станцию метро «Беговая» на Невско-Василеостровской линии. Об этом в социальных сетях сообщил 26 мая руководитель пресс-службы Смольного Андрей Кибитов.

Дарья Драй ИА REGNUM Эксалатор на станции Беговая

Судя по всему, Полтавченко решил обойтись без особого внимания СМИ, так что перерезал красную ленточку около 19:00 в узком кругу чиновников, а также работников «Метростроя» и метрополитена.

Для пассажиров станция полностью заработает с 21:00 26 мая и будет функционировать всю ночь, в честь 315-летия Петербурга, которое отмечается 27 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Беговая»

Как отмечает пресс-служба Смольного, на открытии станции Георгий Полтавченко напомнил, что новый участок метро уникален в силу двухпутного тоннеля протяженностью более 5 км, трасса которого частично проходит под акваторией Финского залива.

Дарья Драй ИА REGNUM На платформе станции метро «Беговая»

«Беговая» является конечной станцией зеленой линии метро. Вестибюль расположен на пересечении Туристской улицы и улицы Савушкина. По имени последней станция долгое время значилась в проекте. «Беговая» официально стала самой западной станцией метрополитена в России.

Дарья Драй ИА REGNUM Новая станция на схеме метро

«Беговую», как и следующую за ней «Новокрестовскую», построили для чемпионата мира по футболу 2018 года. Средства на их возведение поступили, в том числе, в ущерб очевидно более нужным станциям метро на Юго-Западе города, на Васильевском острове, откладывается открытие и Фрунзенского радиуса.

«Беговая» перераспределит пассажиропотоки со «Старой деревни», «Комендантского проспекта» и «Пионерской», а также потенциально переведет на себя часть пассажиров из Сестрорецка, то есть от «Черной речки», и Кронштадта.

Дарья Драй ИА REGNUM Вход в метро

Изначально предполагалось, что «Беговая» и «Новокрестовская» откроются еще конце апреля, но строители не успели наладить всю работу, поэтому запуск был отложен.

«Беговая» — это колонная трехпролетная станция мелкого заложения, архитектурно ее решили оформить в теме современной индустриальной урбанистики.

Дарья Драй ИА REGNUM На платформе станции метро «Беговая»

Новый участок от «Приморской» до «Беговой» в длину составляет 5 км тоннеля диаметром более 10 метров, который пролегает под железнодорожными путями, искусственным намывом Крестовского острова и дважды пересекает акваторию Финского залива. Так как проходка тоннеля проходила на небольшой глубине, серьезные неудобства метростроевцам доставили грунтовые воды и валуны.

Дарья Драй ИА REGNUM Наземный вестибюль станции метро «Беговая»

За «Беговую» и «Новокрестовскую» Петербург заплатил около 36 млрд рублей.

Суточный объем пассажирских перевозок на новом участке в первое время предположительно составит 761 тыс. человек. Пропускная способность — 29 пар поездов в час.