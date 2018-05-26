Москва, 26 мая, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Переговоры между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, состоявшиеся 26 мая в Москве, носили конструктивный и деловой характер. Об этом сообщил сам российский лидер, заявление которого обнародовала пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Владимир Путин

«Переговоры с премьер-министром Японии носили, как обычно, деловой, конструктивный характер, — сказал Путин. — Мы предметно обсудили состояние и перспективы российско-японских отношений».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию продлится с 24 по 27 мая.

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