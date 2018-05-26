Москва, 26 мая, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью программе телеканала НТВ «Международная пилорама» в шутку признался, что ему иногда снятся сны со «строгим» главой государства Владимиром Путиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Песков. Дротики. Дартс

«Он (Путин) мне снится всегда, когда он очень строгий, — сказал представитель Кремля. — Это, знаешь, белая горячка: а что ты забыл сделать? А-а-а! Ты весь мокрый просыпаешься, думаешь: господи!»

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что рассказать о своих снах подробнее он не может.

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