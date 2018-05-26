Вашингтон, 26 мая, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Гражданин США, задержанный в Венесуэле, освобожден. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twiiter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа. Венесуэла

«Хорошие новости об освобождении американского заложника из Венесуэлы, — написал Трамп. — Он должен приземлиться в Вашингтоне этим вечером (26 мая) и быть в Белом доме со своей семьей».

По предварительным данным, речь идет о гражданине США Джошуа Холте, которого в Венесуэле задержали в 2017 году за хранение оружия.

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