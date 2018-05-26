Москва, 26 мая, 2018, 19:34 — ИА Регнум. 25 мая в Российской Федерации отмечается Международный день пропавших детей. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», который ежегодно в эти дни старается напомнить обществу о данной проблеме.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Международный день пропавших детей в Туле

«Волонтеры поисково-спасательного отряда провели в десятках городов акции и мероприятия, посвященные этому дню», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Международный день пропавших детей в Кирове

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Международный день пропавших детей в Екатеринбурге

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Международный день пропавших детей в Рязани

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Международный день пропавших детей в Красноярске

В этом году отряд «Лиза Алерт» напомнил о сказке «Снежная королева», где одна маленькая сильная девочка продолжает верить в то, что ее пропавший названый брат жив, и идёт за этой надеждой, как за лучом света, на его поиски. Герда спрашивает кусты роз: «Верите ли вы, что он умер и больше не вернётся?» Этот вопрос каждый день задают себе семьи, в которых пропали дети, и каждый день они надеются лучом своей веры показать им дорогу к дому.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Международный день пропавших детей в Москве

Вчера в Москве в 22−00 часа на набережной Тараса Шевченко открылся памятник вечной надежде, который отсылает зрителей к сказке «Снежная королева». Этой акцией отряд напомнил всем, что пока не вернувшиеся домой дети не найдены, поиски продолжаются.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Памятник вечной надежде открылся на набережной Тараса Шевченко в Москве

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Набережная Тараса Шевченко в Москве

Сотрудники отряда, которые открывали выставки и инсталляции, проводили беседы с детьми и их родителями о правилах безопасности.

«Свет, который ведет детей к людям, — это поддержка, которую все мы можем и должны оказывать пропавшим детям, — сообщили в поисково-спасательном отряде. — Только участие всех нас может протянуть к ним луч помощи и вывести из того мрака, в котором они оказались, к дому. Поэтому нам так важно оперативное оповещение как можно большего количества людей о пропажах детей, ведь мы с вами и есть их надежда, их луч света».

В отряде «Лиза Алерт» добавили, что поисковики ищут и будут искать дальше детей и подростков, которые до сих пор не найдены.

«Мы помним их по именам, — говорится в сообщении. — Мы надеемся и ждем».