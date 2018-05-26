Кыштым, Челябинская область, 26 мая, 2018, 19:05 — ИА Регнум. В Челябинской области один из местных бизнесменов попал под подозрение по факту незаконной рубки леса. Лесные насаждения он уничтожал в период с 2001 по 2016 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Вырубка леса

Следствие полагает, что 46-летний гражданин орудовал в районе города Кытштыма. Ущерб, который в результате был причинён Российской Федерации, оценили в 23 млн рублей. Всего на территории возле местного кладбища было уничтожено 7 га леса.

Изначально дело расследовала полиция. Но затем прокуратура передала его в органы СКР. Тем не менее сотрудники МВД, как и ФСБ, осуществляют оперативное сопровождение этого дела.

По части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере») бизнесмену грозит штраф от 1 млн до 3 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет с крупным штрафом, лишение свободы на срок до семи лет и другие виды наказания. Пока на имущество подозреваемого наложен арест. Он находится в изоляторе. Следствие вышло в суд с ходатайством взять его под стражу, также решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Отметим, возможно, в этом деле будут ещё фигуранты. По крайней мере следователи намерены выяснить роль должностных лиц Кыштымского участкового лесничества и органов местного самоуправления, под носом у которых 15 лет незаконно уничтожали лес.