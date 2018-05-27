Екатеринбург, 27 мая, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Регионы Уральского федерального округа были представлены на Петербургском международном экономическом форуме традиционно активно. Укрепилась дружба с другими регионами страны и появилась возможность принять участие в крупном инвестиционном проекте за пределами Российской Федерации. Подробно — в материале ИА REGNUM.

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Развитие интернета и выставок

Для Свердловской области итоги ПМЭФ весьма и весьма неплохие. Делегация региона договорилась с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны и с компанией «Ростелеком» о совместной реализации на территории Среднего и Северного Урала проектов по созданию современной инфокоммуникационной инфраструктуры. Уже в 2019 году доступ в интернет будут иметь практически все населённые пункты, в том числе и самые отдалённые. Соглашение было подписано 25 мая.

Как отмечает губернатор Евгений Куйвашев, с 2014 года в рамках сотрудничества с «Ростелекомом» точки доступа в интернет оборудовали для 139 населённых пунктов области. Глава региона надеется на то, что благодаря новому соглашению, теперь уже трёхстороннему, эта работа будет продолжена и выведена на новый уровень, а все возможные административные барьеры не возникнут.

Также Свердловская область договорилась о развитии двусторонних партнёрских отношений с компанией «Роснефть». Со стороны последней ожидают инвестиционных проектов по строительству и модернизации газовых котельных, распределительных газопроводов и т.д. А правительство Свердловской области обещает оказать таким планам всяческую поддержку.

«Круг наших взаимных интересов широк. Это не только совместная работа по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, но и расширение сотрудничества крупнейшей мировой нефтяной компании с предприятиями Свердловской области. Сегодня наши заводы поставляют нефтяным компаниям, входящим в состав «Роснефти», буровое оборудование, трубы, насосы и другую продукцию. Наши производители заинтересованы в продолжении и в наращивании объемов такой работы», — заявил Евгений Куйвашев.

Два соглашения касаются развития выставочной деятельности: с ассоциацией «Национальное конгресс-бюро» и с фондом «Росконгресс». Но главным, пожалуй, стал меморандум о проведении в Екатеринбурге Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS). Он пройдёт в 2019 году. Кстати, президент России Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании 25 мая пригласил собравшихся посетить этот саммит.

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Планы на Ташкент

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский также встретился с руководством «Ростелекома». На встрече обсуждалось внедрение в Челябинске элементов и решений «умного города». Возможно, это будет реализовано в канун саммитов ШОС и БРИКС, намеченных на 2020 год.

Также была проведена встреча с руководством компаний Fortum и ПАО «Фортум». Здесь поднимали вопрос о поставке выпускаемой металлургическими предприятиями Южного Урала продукции для реализации инвестпроектов «Фортума» в области альтернативной энергетики. А на встрече с генеральным директором «Сен-Гобен» Эрваном Дюпюи были рассмотрены вопросы о строительстве новых очистных сооружений и о возможном открытии новых производств.

Борис Дубровский встретился не только с представителями крупного бизнеса, но и с новым министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным. Были обсуждены вопросы о реализации мероприятий, целью которых является улучшение в Челябинске экологической обстановки. Это для региона очень актуально, тем более в преддверии готовящихся саммитов ШОС и БРИКС.

Заключил Южный Урал и соглашения. С фондом «Росконгресс» и «Ассоциацией юристов России» подписано трёхстороннее соглашение о развитии внешнеэкономических связей региона, развитии и повышении мер господдержки бизнеса и т.д. Оно будет действовать пять лет.

Кроме того, предприятия Южного Урала будут участвовать в строительстве международного делового центра «Ташкент-Сити» в Узбекистане. Договорённость об этом была достигнута с хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым. Представители Узбекистана очень интересуются возможностями металлургической и строительной отрасли Челябинской области. Уже скоро делегация этой бывшей советской республики приедет на Южный Урал для детального изучения потенциала местных предприятий.

Также Борис Дубровский озвучил предложения по расширению взаимовыгодного сотрудничества представителям Индии. Внешнеэкономические связи с этой страной Южный Урал активно развивает с 2017 года. Результат: импорт из Республики Индия вырос в 1,8 раза. По итогам 2017 года общий товарооборот составил $61 млн. Теперь Челябинская область намерена наращивать объём экспорта в эту страну. Готовы поставлять продукцию сельского хозяйства, стройматериалы, трубопрокат и продукцию машиностроения.

Также в приоритетах — открытие прямого авиамаршрута между Челябинском и Дели и создание в столице Южного Урала консульского представительства Республики Индия, которое бы обслуживало весь Уральский федеральный округ. Ещё одно предложение — создание на Южном Урале логистического центра для товаров из Индии. Также Челябинская область договорилась с Нижегородской областью о торгово-экономическом, социальном, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Конечно, речь идёт об укреплении и развитии, ибо регионы дружат уже давно. Первое соглашение подписали в 2010 году. Сейчас взаимный товарооборот превышает 13 млрд рублей. Это 2% от всего товарооборота Челябинской области. Подписано новое соглашение и с Курганской областью. Документ предусматривает взаимную деятельность по развитию всех сфер, включая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование и многое другое.

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Серебро югорских князей

Весьма активно на ПМЭФ выступил Ханты-Мансийский автономный округ. Губернатор Наталья Комарова встретилась с генеральным директором Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Александром Вершининым и обсудила вопросы сотрудничества. В муниципалитетах Югры открываются центры доступа к информационным ресурсам этого учреждения. А сам регион тем временем готовится к 900-летию Югорского княжества. Это событие будут масштабно отмечать в декабре.

«Установлено, что югорские князья упоминаются в древних российских летописях, а в Великом Новгороде был найден храм, построенный на деньги югорских князей. В 2018 году мы имеем право говорить о 900-летии установленного существования Югорского княжества», — говорит Наталья Комарова.

В связи с этим её интересует наличие в библиотеке исторических документов на эту тему. Александр Вершинин пообещал, что специалисты учреждения займутся поиском и подбором необходимой документации. А глава Югры также намерена обратиться за помощью в «Эрмитаж», где, по имеющимся у неё данным, в фондах музея есть коллекция серебра, которое югорские князья передавали русскому царю в виде подарков. Кроме того, Югра станет пилотной площадкой для крупных проектов «Ростеха». Договорённость об этом также была достигнута на полях ПМЭФ-2018. В целом, сотрудничество с этой компанией активно развивается.

А с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой было подписано дополнительное соглашение о внедрении на территории региона лучших практик. В Когалыме, Нягани, Лангепаса, Покачей, Урая, Пыть-Яха, Радужного и в Сургутском районе предстоит внедрить опыт организации финансирования концессионного проекта по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения. Это позволит модернизировать инфраструктуру, повысить надёжность и качество холодного водоснабжения и водоотведения и, как следствие, улучшит качество питьевой воды. Работы будут идти на основе концессионной модели государственно-частного партнёрства.

Также в рамках соглашения с Агентством стратегических инициатив предусмотрено внедрение в 20 муниципалитетах опыта по модернизации объектов теплоснабжения. А на территории Пыть-Яха, Мегиона, а также Белоярского, Советского Березовского и Сургутского районов внедрят проект по переводу государственных услуг в сфере строительства в электронный вид.

С Санкт-Петербургским государственным университетом Югра заключила соглашение на ближайшие пять лет. Стороны готовы помогать друг другу в привлечении научно-исследовательских и других организаций к разработке проектов и программ, обмениваться разработками в наукоёмких отраслях промышленности и сотрудничать в плане разработки на территории автономного округа производств и технологий. Среди направлений сотрудничества — совместные образовательные программы, рациональное природопользование, совместные научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы по изучению и поиску новых технологий освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов и многое другое.

Также на ПМЭФ был подписан меморандум между Югрой, Минпромторгом России и компанией «Газпром нефть». Этот документ направлен на стимулирование инвестиционной деятельности в сфере промышленности, реализацию компанией в Югре масштабного инвестиционного проекта по созданию технологического центра «Бажен», который станет полигоном испытаний технологий и оборудования для разработки баженовской свиты. В 2018 году в рамках этого проекта планируется заключить специальные инвестиционные контракты. Правительство Югры даст инвестору предусмотренные законодательством преференции. А Минпромторг, заинтересованный в реализации этого проекта, подтвердил планы обеспечить рассмотрение возможности заключения специального инвестконтракта с «Газпром нефтью» либо с её дочерним предприятием.

Соглашение Югра подписала и с правительством Москвы. Речь идёт о формировании условий для установления и расширения между территориями торгово-экономических связей, об организации поставок товаров народного потребления, сельхозпродукции и и т.д. Совместные планы у двух регионов России есть и в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, и в стимулировании предпринимательства, и в занятости населения, и во многих других направлениях.

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Отдельное соглашение между Югрой и Москвой касается госзакупок. Здесь и обмен опытом, и обеспечение региональным заказчикам равного доступа к участию в закупках. Также будет создан единый реестр поставщиков, в котором будет размещена информация об их добросовестности и рейтинге.

«По сути, мы «прорубили окно» в мире простых закупок, можем выбирать товары более чем от 90 тысяч поставщиков, зарегистрированных на «Портале поставщиков». Платформа московской автоматизированной информационной системы — удобный инструмент закупок малого объема. Соглашение расширяет возможности югорских поставщиков для выхода на рынок. В свою очередь, московским поставщикам откроется рынок для участия в закупках Югры. Начинающие бизнесмены, малые и средние компании Югры, подключившись к «Порталу поставщиков», получат возможность расширить бизнес, сформировать репутацию надежного партнера», — говорит Наталья Комарова.

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Ещё одно важное соглашение было подписано с Минспорта России. В планах — развитие базовых видов спорта, строительство новых баз и центров подготовки для сборных команд региона и модернизация действующих и т.д.

Впереди всей страны

Курганская область, Тюменская и Ямал тоже приняли активное участие в работе ПМЭФ. Зауралье заключило соглашение с Калининградской областью. Сейчас туда поставляют медицинские изделия, а также оказывают услуги по оптовой торговле зерном. Эти и другие направления предстоит расширить.

Правительство Ямала подписало соглашение с компанией СИБУР. Оно будет действовать до 2020 года и направлено на расширение взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшее развитие экономики ЯНАО.

С «СИБУРом» Ямал активно сотрудничает уже много лет. Предыдущее соглашение было заключено в 2016 году. В рамках него при финансовой поддержке компании был реализован проект по строительству сооружения очистки подземных вод в микрорайоне Вынгапуровский в городе Ноябрьске на общую сумму 60 млн рублей. А в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» было поддержано 30 социальных проектов, действующих на территории Ямала. Взаимодействие предстоит расширить. Прежде всего, в вопросах экологии. Также активизируется сотрудничество с бизнес-сообществом. В планах и борьба за повышение уровня жизни населения, в частности, путём создания новых рабочих мест, спонсорства и благотворительности и т.д.

Власти Тюменской области тоже активно работали на ПМЭФ. О подписании каких-либо соглашений они не заявили. Но удалось добиться главного — регион возглавил Национальный рейтинг инвестклимата 2018 года. На втором месте оказалась Москва.

В 2017-м Тюменская область занимала шестую позицию в этом рейтинге. Рывок более чем ощутимый.

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