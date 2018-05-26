В ОБСЕ возмущены санкциями Украины против российских СМИ
Вена, 26 мая, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Иностранные СМИ, как таковые, не должны включаться в списки санкций, считает представитель ОБСЕ по свободе медиа Арлем Дезир, сообщил 25 мая официальный сайт организации.
Дезир также отметил, что любые ограничения свободы слова должны быть ограничены по масштабу, пропорциональны и обеспечены адекватными гарантиями от злоупотреблений.
Высказывание сотрудника ОБСЕ касается недавнего решения властей Украины в отношении информационных агентств «РИА Новости Украина» и «МИА Россия сегодня».
Напомним, 14 мая текущего года президент Украины издал указ, которым на три года заблокировал украинские активы вышеуказанных российских СМИ и доступ к их сайтам. Также в Киеве по подозрению в государственной измене был задержан руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.