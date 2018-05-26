Вена, 26 мая, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Иностранные СМИ, как таковые, не должны включаться в списки санкций, считает представитель ОБСЕ по свободе медиа Арлем Дезир, сообщил 25 мая официальный сайт организации.

Ocse.org Арлем Дезир

Дезир также отметил, что любые ограничения свободы слова должны быть ограничены по масштабу, пропорциональны и обеспечены адекватными гарантиями от злоупотреблений.

Высказывание сотрудника ОБСЕ касается недавнего решения властей Украины в отношении информационных агентств «РИА Новости Украина» и «МИА Россия сегодня».

Напомним, 14 мая текущего года президент Украины издал указ, которым на три года заблокировал украинские активы вышеуказанных российских СМИ и доступ к их сайтам. Также в Киеве по подозрению в государственной измене был задержан руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.