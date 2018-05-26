Вашингтон, 26 мая, 2018, 17:55 — ИА Регнум. США примут «жесткие меры», если войска Сирии откроют огонь в зоне деэскалации на юго-западе страны, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл. Ирак. Сирия. Ливия. США

«Мы предостерегаем сирийский режим от любых действий, которые могут привести к расширению территории конфликта или поставить под угрозу прекращение огня», — говорится в сообщении.

«Будучи гарантом этой зоны деэскалации с РФ и Иорданией, Соединенные Штаты предпримут жесткие и соответствующие меры в ответ на нарушения режима Асада».

При этом в Госдепе напомнили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи во Дананге (Вьетнам) в ноябре 2017 г. договорились о дээскалации конфликта в Сирии.

Ранее Хизер Науэрт заявила об ответственности российской стороны, которая 5 лет назад дала гарантии, что химоружие на территории Сирии будет уничтожено.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть представителей зарубежных ВС должна покинуть территорию Сирии, т.к. после начала политического процесса не будет иметь оснований для того, чтобы там находиться.