Москва, 26 мая, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Правительство РФ должно наладить тесное взаимодействие с регионами, политическими партиями и общественными организациями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первой встрече с новым составом кабинета министров, сообщает Kremlin.ru.

Kremlin.ru Владимир Путин выступает перед ОНФ

По словам президента, «крайне важно обеспечить действенную координацию с региональными командами управленцев».

«Прошу вас уделять этому самое пристальное внимание, постоянное внимание, ведь мы хорошо с вами знаем — именно на местах будут воплощаться в жизнь все наши общие планы», — сказал президент.

«Вы должны также подавать пример конструктивного сотрудничества со структурами гражданского общества, с политическими партиями, в том числе и с ОНФ, как с одной из наиболее массовых общественных организаций», — добавил глава государства.

Путин обратил внимание, что активисты Общероссийского народного фронта уже накопили большой опыт контроля за реализацией майских указов от 2012 года.

«Уверен, что такую практику гражданского, общественного мониторинга и контроля нужно продолжить», — подчеркнул президент.

Владимир Путин также выразил надежду, что правительство будет проявлять инициативу и находить нестандартные подходы, утверждать современный стиль управления, так как именно в кабмине будут решаться ключевые вопросы прорывного развития России.

«Именно здесь должен находиться мотор, двигатель обновления, перемен во всех сферах нашей жизни. И его ритм, энергию вашей работы должна чувствовать вся страна», — сказал глава государства.

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