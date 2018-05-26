Кемерово, 26 мая, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Начальник ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», написал рапорт об увольнении, заявил представитель прокуратуры во время заседания суда, на котором Мамонтову избирали меру пресечения.

42.mchs.gov.ru Александр Мамонтов

25 мая на него и на начальника отдела надзора областного МЧС по г. Кемерово Григория Терентьева было заведено уголовное дело. Они обвиняются в халатности и растрате бюджетных денег в размере ок. 2 млн рублей.

Как полагает следствие, чиновники в 2017—2018 гг. не запланировали и не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ «Зимней вишне».Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека. Последняя реальная проверка ТЦ, как установлено в ходе расследования, проводилась в 2012 г., последующие были лишь на бумаге.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку после трагедии.