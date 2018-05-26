Москва, 26 мая, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Юрий Швыткин — зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне и безопасности — прокомментировал RT публикацию The National Interest о «худшем кошмаре» НАТО в виде «вооружённой до зубов Калининградской области».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он отметил, что сосредоточение систем ПРО вблизи границы РФ не может быть безответным.

Ранее аналитики американского военно-политического издания назвали «худший кошмар НАТО». По их мнению, Калининградская область является тем самым «ужасом» альянса. В подтверждение этих слов авторы материала под названием «Худший кошмар НАТО: российский Калининград вооружён до зубов» приводят несколько доводов:

1) под Калининградом дислоцированы подразделения, имеющие сильный ударный потенциал.

2) именно в этом западном регионе армия РФ разместила ракетные комплексы «Искандер-М».

"У НАТО, включая близлежащие страны Прибалтики и Польшу, очень мало возможностей противодействовать этим российским силам», — отметили авторы статьи.

«Все действия РФ проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права… И мы исходим из того, что размещение того или иного вооружения на территории России — это право нашего государства, право на самооборону», — сказал Швыткин. При этом он добавил: «Мы не вынашиваем никаких агрессивных планов, но смотреть безучастно на происходящие события вблизи собственных границ, в т.ч. в направлении Калининграда, не будем».