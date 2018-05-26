Киев, 26 мая, 2018, 17:32 — ИА Регнум. По состоянию на 14:00 мск, на Украину прибыло около 18 тыс. болельщиков, отчиталась 26 мая Госпогранслужба страны на своем официальном сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Пограничники отказали во въезде двум гражданам РФ, прилетевшим из Минска и Тбилиси. Один гражданин Росси посещал Крым в обход украинских властей за что получил трехлетний запрет на въезд на Украину. Второй, как выяснила проверка, — оказался сотрудником телеканала «Россия» и был отправлен в обратном направлении.

Напомним, что сегодня, 26 мая, в Киеве на стадионе «Олимпийский» пройдет финал Лиги Чемпионов УЕФА между британским футбольным клубом «Ливерпуль» и испанским «Реалом».