Москва, 26 мая, 2018, 17:17 — ИА Регнум. 26 мая на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин» мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении участвовать в выборах главы города в сентябре 2018 г.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы!» — сказал Собянин, выразив надежду на поддержку москвичей, и добавил: «Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу».

Выборы мэра столицы России пройдут 9 сентября.

Помимо Собянина, в них собираются участвовать муниципальный депутат Илья Яшин, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин («Яблоко») и Вадим Кумин (КПРФ). Также о намерении участвовать в выборах заявил журналист Антон Красовский.