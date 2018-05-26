Москва, 26 мая, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что перед вторым правительством Дмитрия Медведева стоят цели принципиально нового уровня. Об этом глава государства сказал сегодня, 26 мая, на первой встрече с новым составом правительства России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM] Считалка, Медведев, Премьер

«Вы вошли в состав правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи. Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия её развития, её будущее, без всякого преувеличения», — сказал российский лидер.

Путин сразу подчеркнул, что новое правительство не может себе позволить ссылаться на какие-то обстоятельства, которые сделают невозможным выполнение поставленных перед ним задач.

Он отметил, что работа новому правительству предстоит большая, содержательная и очень интересная. Путин пожелал новым министрам, вице-премьерам и председателю правительства сил, энергии, здоровья, которого бы хватило на данную масштабную работу. Также президент пожелал новому правительству успеха.

Напомним, в марте этого года Путин был переизбран на новый президентский срок. В соответствии с конституцией президент сформировал новый состав правительства. Председателем правительства остался Дмитрий Медведев, однако девять министров были заменены.