Ижевск, 26 мая, 2018, 16:16 — ИА Регнум. В Удмуртии горит одна из исправительных колоний. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По словам пресс-секретаря ГУ МЧС по Удмуртии Вероники Митрофановой, горит одна из исправительных колоний, расположенных на территории республики. Площадь пожара уже достигла 900 квадратных метров.

Уточняется, что горит деревообрабатывающий цех на территории колонии.

С огнём ведут борьбу 30 спасателей при 11 единицах техники.

Информация о пострадавших не поступала.