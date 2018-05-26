Киев, 26 мая, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Взрывоопасные предметы на пяти станциях киевского метро не обнаружены, сообщил 26 мая отдел коммуникации полиции Киева на официальном сайте службы.

AMY Станция Героев Днепра

26 мая в 13:20 мск на телефонную линию киевской полиции позвонил неизвестный и заявил о минировании станций метро: «Арсенальная», «Героев Днепра», «Гидропарк», «Днепро» и «Левобережная».

На время проверки из метро эвакуировали 500 человек, но взрывотехники не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Напомним, что сегодня, 26 мая, в Киеве состоится финал Лиги Чемпионов УЕФА. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, на улицах города дежурят более 10тыс. полицейских, стюардов и сотрудников служб охраны.