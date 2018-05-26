Москва, 26 мая, 2018, 16:03 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Об этом сегодня, 26 мая, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

ДТП

Сообщается, что три легковых автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Столкнувшиеся машины заблокировали одну из полос движения.