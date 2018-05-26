Брюссель, 26 мая, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Следующее Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следующее заседание Совета Россия — НАТО состоится 31 мая. Об этом Столтенберг рассказал в интервью германской газете Der Spiegel.

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«Мы соберемся в следующий четверг (31 мая) на Совете Россия — НАТО, чтобы продолжить диалог с Россией», — рассказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что диалог с Россией необходим альянсу для «улучшения отношений и снижения напряжения».

Напомним, ранее Столтенберг заявил о важности поддержания диалога с Россией, даже несмотря на её якобы «опасные действия».