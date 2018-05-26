Киев, 26 мая, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви уже написан, сообщил Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата архимандрит Кирилл 26 мая в эфире телеканала 5.ua.

Norbert Aepli Киево-Печерская лавра

«Я скажу … своего рода сенсацию: томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал — писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире… И тексты, которые он пишет, канонические — они абсолютно совершенные. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом каноничности. К нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов», — рассказал архимандрит Кирилл журналистам.

Напомним, что идея создания единой поместной православной церкви активно продвигалась еще во времена президентства Виктора Ющенко. В 2008 году Ющенко обратился с просьбой к Патриарху Константинопольскому Варфоломею, но получил отказ.

17 апреля 2018 года начинание Ющенко продолжил нынешний президент Украины Петр Порошенко, который призвал Варфоломея издать специальный документ (томос) о единой поместной церкви на Украине.