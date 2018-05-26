Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Санкт-Петербург подписал на ПМЭФ 70 соглашений на сумму в 267 млрд рублей за три дня, что стало для города рекордной цифрой. Губернатор Георгий Полтавченко в субботу, 26 мая, подвел итоги Петербургского международного экономического форума 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко на ПМЭФ-2018

Полтавченко заявил, что у него было так много работы и столько церемоний подписания документов, что он даже не успел толком осмотреть ни один павильон ПМЭФ.

Соглашения охватывают весь спектр экономики города, начиная от промышленных предприятий, в первую очередь, в сфере фармацевтики, производства дизельных двигателей, до проектов в сфере развития городской среды, ЖКХ, а также цифровизации городского хозяйства по программе Smart City.

Полтавченко убежден, что в ближайшем времени это позволит улучшить качество жизни в Петербурге. Самыми долгими по реализации могут быть транспортные проекты, считает он.

Полтавченко сообщил, что президент Владимир Путин по итогам посещения Северной столицы был доволен и успехи города отметил. Напомним, Петербург за год подскочил в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов с 17-го места на 4-ю строчку.

«В рамках форума, когда я Владимира Владимировича вчера провожал, я спросил, какие будут замечания. Он сказал: «Замечаний нет. Молодцы, спасибо», — рассказал Полтавченко.

Как сообщалось, по данным на 13:00 26 мая, на XXII Петербургском международном экономическом форуме заключили 550 соглашений на общую сумму в 2 трлн 365 млрд рублей. Речь идет об учтенных соглашениях, не являющихся коммерческой тайной.

Читайте также: Петербург на ПМЭФ «успел» на два трамвая

Полтавченко ждет паром между Петербургом и Калининградом

В Петербурге построят новый речной вокзал на Неве

Автовокзал «Южный» в Петербурге построят к 2024 году

Услышали Путина: Полтавченко и Тимченко решили судьбу петербургского СКК