Сеул, 26 мая, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын провели второй межкорейский саммит на высшем уровне в южнокорейском Пханмунджоме. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Переговоры

Сообщается, что в ходе переговоров лидеры двух Корей обсудили выполнение принятой на первом межкорейском саммите декларации.

«Лидеры обменялись мнениями по реализации декларации, принятой в ходе первого межкорейского саммита», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи намерены возобновить всеобъемлющий диалог с КНДР после завершения американо-южнокорейских военных учений.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет ранее запланированный саммит лидеров США и КНДР, который должен был пройти в Сингапуре 12 июня. Разногласия между Пхеньяном и Вашингтоном возникли ещё на стадии согласования программы саммита. Дело в том, что американская сторона требовала от КНДР предварительного обещания отказаться от своего ядерного оружия, созданного с таким трудом и для защиты от США. Северокорейская сторона ожидаемо ответила отказом.

В этой связи второй саммит глав Южной и Северной Кореи выглядит многообещающим, так как Сеул может использовать ситуацию и добиться реального сближения с КНДР на пути объединения и ослабить свою зависимость от Вашингтона.