Киев, 26 мая, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Команда, готовившая проведение финала Лиги Чемпионов в Киеве, продемонстрировала высокий уровень готовности к приему гостей, заявил президент Украины Петр Порошенко 26 мая во время встречи с президентом УЕФА Александром Чеферином, сообщила пресс-служба главы государства.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Александр Чеферин

Порошенко поблагодарил УЕФА за непризнание изменения статуса Крымского полуострова, а также отметил благоприятное влияние финала Лиги Чемпионов в Киеве на развитие футбола на Украине.

Александр Чеферин в свою очередь поблагодарил украинского президента за высокий уровень подготовки футбольного мероприятия и особо отметил уровень гостеприимства, с которым Украина принимает европейских болельщиков.

Петро Порошенко согласился с президентом УЕФА и отметил:

«Я очень счастлив от того, какое гостеприимство демонстрирует Киев и вся Украина. Вся наша команда продемонстрировала высокий уровень готовности к приему гостей. А это десятки тысяч футбольных болельщиков со всего мира».

Напомним, подготовка финала Лиги Чемпионов УЕФА сопровождалась громким скандалом. Из-за бездействия украинского государства в области регулирования цен, стоимость перелета и проживания в Киеве 26 мая выросла в несколько раз. Из-за этого тысячи болельщиков «Реала» и «Ливерпуля» были вынуждены сдать билеты и отказаться от поездки на поединок любимых команд.