Москва, 26 мая, 2018, 14:13 — ИА Регнум. В Москве объявлен план «Перехват» в связи беспорядочной стрельбой в районе 25-го километра Симферопольского шоссе. Об этом сегодня, 26 мая, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Стало известно, что в районе 25-го километра Симферопольского шоссе в Новой Москве произошел инцидент с беспорядочной стрельбой. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.

Полицияи объявила в столице план «Перехват» по разыскиваемому легковому автомобилю Chevrolet, в котором предположительно находятся стрелявшие.