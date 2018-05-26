Москва, 26 мая, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко, который перекочевал во второе правительство Дмитрия Медведева в качестве заместителя председателя по вопросам строительства и регионального развития, в течение ближайших 3−4 месяцев намерен окончательно отойти от деятельности в Российском футбольном союзе (РФС). Такое заявление Мутко сделал сегодня, 26 мая, во время очередной конференции РФС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Напомним, в декабре 2017 года Мутко, который тогда ещё был заместителем председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, объявил о приостановлении деятельности на посту президент Российского футбольного союза. Исполняющим обязанности главы РФС тогда стал Александр Алаев.

«Руководство страны предложило очень серьезный вызов для меня. Вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни, социалкой, люди хотят жить комфортно. Месяца через три-четыре вы меня не увидите. Но мы будем думать, футбол всегда from my heart. Я буду всегда с вами и буду смотреть боковым взглядом, что происходит в российском футболе», — сказал Мутко на конференции РФС, которая проходит сегодня в Москве.

Деятельность Мутко на спортивном направлении вызывает много вопросов. Часто его обвиняли в нежелании защищать права российских спортсменов, которые оставались без наград по причине ряда случаев некомпетентного судейства на Олимпийских играх. особенно ситуация обострилась после провального выступления российской олимпийской сборной на зимних играх в Ванкувере в 2010 году, Счетная палата даже провела расследование, которое выявило ряд нарушений при финансировании олимпийской сборной.

Другой громкий скандал связан с тренером российской национальной сборной по футболу Фабио Капелло, при котором наша команда провально выступила на чемпионате мира 2014 года. Несмотря на провал, Капелло получил компенсацию в 930 млн рублей по условиям контракта к составлению которого было причастно министерство спорта, возглавляемое Мутко.

Наибольшей критике Мутко подвергся в тот период, когда Запад развернул мощнейшую атаку на российский спорт под предлогом борьбы с допингом, которая в итооге привела к дисквалификации российской олимпийской сборной, а также многих российских спортсменов. Российские спортивные чиновники оказались совершенно неспособны противостоять этой атаке.