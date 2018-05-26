Варшава, 26 мая, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Из Польши депортирована еще одна гражданка России. Речь идет об Анне Захарян, которая с недавних пор работает пресс-секретарем в польском мемориальном обществе «Курск», которое реставрирует памятники советским солдатам.

Фото с личной страницы Захарян в соцсети Анна Захарян и командир общества «Курск» Ежи Тыц

Девушка час назад написала на своей странице в «Фейсбуке» следующее:

«Вот и я оказалась в числе «русских шпиёнов» и меня депортировали из Польши, продержав 7 дней в изоляторе (из них 4 не давая позвонить даже матери). Только за то, по сути, что я храню память о своем прадеде, погибшем там в январе 45-го…»

Захарян выразила благодарность директору 3-го европейского департамента МИД РФ Олегу Тяпкину, эксперту по Польше в МИД РФ Юрию Пилипсону, послу России в Варшаве Сергею Андрееву и другим дипломатам за то, что «вы вернули мать детям, которые плакали здесь неделю».

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что на минувшей неделе из Польши была депортирована гражданка России Екатерина Цивильская, работавшая переводчиком в Кракове. В том числе Цивильская помогала обществу «Курск» переводить материалы о ремонтных работах на памятниках советским воинам.