Москва, 26 мая, 2018, 12:40 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 26 мая, зафиксирован рекорд атмосферного давления в этот день. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

На метеостанции ВДНХ зафиксирован уровень атмосферного давления 1016, 2 гПа (гектапаскалей) или 762,2 мм ртутного столба.

Таким образом рекорд, установленный 26 мая 1992 года (1012,3 гПа), побит.

Напомним, ещё один рекорд атмосферного давления в Москве был побит 21 мая. Тогда давление поднялось до 1009 гПа, тогда как предыдущий рекорд этого дня был установлен 21 мая 1979 года (1008,9 гПа).

Сейчас Европейская часть России находится в зоне воздействия мощного малоподвижного антициклона, который установил сухую и жаркую погоду.