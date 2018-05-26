Пекин, 26 мая, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Китай призывает США и КНДР ценить позитивные тенденции, достигнутые в последнее время по вопросу урегулирования напряженности на Корейском полуострове, и сохранять приверженность диалогу и денуклеаризации, заявил в пятницу на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя решение президента США Дональда Трампа об отмене запланированной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, информирует Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM США, КНДР и Китай

Трамп 24 мая заявил, что он принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня встрече с Ким Чен Ыном в Сингапуре. При этом он выразил надежду, что однажды сможет встретиться с лидером КНДР. В тот же день первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ке Гван сообщил, что северокорейская сторона готова сесть за стол переговоров с США и урегулировать разногласия в любое время и в любом формате.

«Мы уверены, что саммит КНДР и США как прямых участников этой проблемы мог бы сыграть ключевую роль в денуклеаризации Корейского полуострова», — указал Лу Кан.

«В текущей ситуации мы надеемся, что и КНДР, и США будут ценить недавний прогресс, сохранят терпение, будут демонстрировать добрую волю и двигаться в едином направлении, а также продолжат разрешать обоюдные опасения путем диалога и консультаций в целях продвижения процесса денуклеаризации».

«В то же время мы также отметили, что президент США по-прежнему желает встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в надлежащее время. КНДР также заявила о том, что готова провести переговоры с американской стороной для того, чтобы разрешить соответствующие вопросы».

«Последние позитивные изменения на Корейском полуострове и диалог были достигнуты с трудом. Процессу политического урегулирования на Корейском полуострове предоставлена редкая, историческая возможность», — резюмировал дипломат.