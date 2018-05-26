Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Китайская сторона намерена продолжать углубление всеобъемлющего сотрудничества с Россией. Об этом заявил сегодня во второй половине дня заместитель председателя КНР Ван Цишань, выступая на 22-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), сообщает 25 мая Синьхуа.

Виктор Иванов. Крепим дружбу во имя мира и счастья! 1954

По его словам, Россия является конструктивным участником управления глобальной экономикой и занимает важное положение в мировой экономике. Китайская сторона высоко оценивает достигнутые Россией под руководством президента Владимира Путина успехи в социально-экономическом развитии. И твердо уверена, что Россия сможет успешно реализовать цели развития на следующие 6 лет.

Ван Цишань отметил, что в последние годы торгово-экономическое сотрудничество Китая и России с каждым днем становится все более глубоким и прагматичным. Годовой объем китайско-российской торговли уже приблизился к целевому уровню в 100 млрд долларов США, общий объем инвестиций по 73 реализуемым сейчас крупным проектам превышает 100 млрд долларов США. Китайская сторона намерена продолжать углубление всеобъемлющего сотрудничества Китая и России, формировать отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, характеризующиеся равенством и доверием, взаимной поддержкой, совместным процветанием и эпохальной дружбой, делать новый важный вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества.

Ван Цишань, отметив, что в этом году исполняется 315 лет основанию Санкт-Петербурга, выразил горячие поздравления жителям этого города, а также заранее пожелал полного успеха нынешнему форуму.