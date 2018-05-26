Калуга, 26 мая, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Общий объём накопленных инвестиций французских предприятий в экономику Калужской области составляет около 1,5 млрд евро. Об этом заявил губернатор региона Анатолий Артамонов на XXII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, бизнесменам обеих стран удалось найти взаимопонимание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль-евро

«Мы сотрудничаем со всеми французскими компаниями с большим удовольствием, у нас есть полное взаимопонимание», — заявил Анатолий Артамонов.

Он напомнил, что Калужскую область и Францию связывает давняя дружба. В годы Великой отечественной войны 1941 — 1945 годов именно на территории Калужского региона формировался легендарный франко-российский авиаполк «Нормандия-Неман». Последние годы Франция занимает одно из ведущих мест среди зарубежных стран в объёме иностранных инвестиций в экономику области.

«Общий объём накопленных инвестиций французских предприятий в экономику Калужской области составляет около полутора миллиардов евро. Это внушительная цифра», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Так, внешнеторговый оборот Калужского региона с Францией за 2017 год вырос более чем на 35% и превысил 180 млн долларов США. В становлении партнёрских отношений с французским бизнесом важнейшую роль сыграло строительство в 2010 году в Калуге автомобилестроительного завода концерна «ПСМА Рус». Общий объем инвестиций в проект составил 21,9 млрд рублей. В настоящее время уровень локализации «ПСМА Рус» составляет около 36%.

Среди резидентов калужского автомобильного кластера дивизионы концерна «Форесия Груп», завод «Порше Современные материалы». Семь лет в области также работает завод «Л'Ореаль». Подписано соглашение с концерном «Тоталь» о строительстве завода автомобильных масел, а калужский завод «Лафарж Цемент» стал одним из первых в России предприятий, которые используют в качестве топлива не только природный газ, но и твёрдые бытовые отходы.

В сфере сельского хозяйства запущен проект по производству французских сыров «Гран Лэтье», инвестиционный проект по выращиванию роз — компания «Фея розы». Обнинское предприятие «Технология» сотрудничает с авиастроительной корпорацией «Эйрбас». Калужская область имеет давние тесные связи с регионами Лимузен и Монпелье. В 2017 году Россию и Францию посетили делегации обеих стран, итогом встреч стало подписание соглашений о сотрудничестве.

Напомним, 25 мая Анатолий Артамонов принял участие в бизнес-диалоге «Россия — Франция», который состоялся в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. Во встрече участвовали президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, члены правительства, представители бизнес-сообщества и институтов развития двух стран, главы ряда российских регионов.