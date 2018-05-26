Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Пока ещё супруга известного российского певца, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговая) прокомментировала предстоящий развод. Соответствующее сообщение она опубликовала накануне, 25 мая, на своей странице в социальной сети Instagram.

Василий Максимов. Семейный раздел. 1876

«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным», — пишет Шнурова.

Она также выразила благодарность тем, кто направил ей слова поддержки.

Напомним, накануне Шнуров объявил о разводе со своей третьей супругой.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — написал Шнуров на своей странице в социальной сети Instagram.