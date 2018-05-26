Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Новые станции петербургского метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая» откроются для пассажиров сегодня, 26 мая, в 21:00. Об этом сообщила пресс-секретарь подземки Юлия Шавель в своем микроблоге.

Дарья Драй ИА REGNUM Обновленная схема метро Петербурга

«Завтра поступят в продажу юбилейные жетоны с изображением этих станций», — добавила Шавель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь с 26 на 27 мая петербургский метрополитен будет работать без ночного перерыва, чтобы создать комфорт для гуляющих горожан и гостей Петербурга накануне Дня города.

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Ранее предполагалось, что две новые станции, ставшие продолжением Невско-Василеостровской (третьей, зелёной) линии метро откроются 27 мая, в день 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга.

Напомним, обе станции были построены к чемпионату мира по футболу 2018 года. «Новокрестовская» 13 мая несколько часов проработала в тестовом режиме. «Беговая» пока ни разу не принимала пассажиров.