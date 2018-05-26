Москва, 26 мая, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В Третьяковской галерее в Москве вандал нанёс серьезные повреждения картине художника Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба Третьяковской галереи.

Илья Репин. Иван Грозный и его сын Иван. 1885

Накануне вечером, 25 мая, один из посетителей неожиданно нанёс защитному стеклу полотна Репина «Иван Грозный и его сын Иван» удары столбиком ограждения.

По данным администрации галереи, картине нанесены серьезные повреждения. Холст оказался порван в трёх местах в центральной части работы на фигуре умирающего царевича. Кроме того, от падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама картины.

«По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — сообщает пресс-служба Третьяковской галереи.

Напомним, картина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» (также известна как «Иван Грозный убивает своего сына») была написала Репиным в 1885 году. На картине изображен легендарный эпизод из жизни царя Ивана IV, когда он, согласно одной из существующих версий, в припадке гнева нанёс смертельный удар своему сыну и наследнику царевичу Ивану. Стоит отметить, что версия эта основана лишь на слухах. По другой версии царевич Иван умер вследствие болезни.

Стоит отметить, что это уже не первый случай сознательной порчи данной картины. Истории этого полотна Репина весьма примечательна. Императору Александру III и его окружению данная картина очень не понравилась и она была запрещена к показу, тем самым став первой картиной, подвергшейся цензуре в Российской Империи.

Более того, Павлу Третьякову, купившему картину, предписывалось «не допускать для выставок и вообще не дозволять распространения её в публике какими-либо другими способами». Правда данный запрет был снят через три месяца, 11 июля 1885 года, по ходатайству художника Алексея Боголюбова, близкого ко двору.

16 января 1913 года картина пострадала от трёх ударов ножом, которые нанёс двадцатидевятилетний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображённых художнику пришлось воссоздавать фактически заново. Хранитель Третьяковской галереи Георгий Хруслов, узнав о порче картины, бросился под поезд.