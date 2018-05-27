Кемерово, 27 мая, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Арестованный по подозрению в халатности и растрате начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов давно вызывал недовольство многих спасателей. Но те, кто рискнул свое мнение высказать публично, исчисляются единицами. Что же говорят о Мамонтове и почему не многие готовы говорить во всеуслышанье, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Цитата из кф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мечты о богатстве

О круговой поруке в МЧС рассказал бывший кинолог аварийно-спасательного отряда областного предприятия «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области» Олег Степанов (уволенный за указание на проблемы в работе организации). Степанов на своем видеоканале рассказал о многих проблемах, в числе которых — помимо круговой поруки — недостаточное финансирование, низкое качество работы с собаками, отсутствие амуниции. Собакам приходится особенно туго — по словам бывшего сотрудника, уход за ними посредственный, ветобслуживание отсутствует, животных пинают, забывают кормить. При этом совсем другой уровень обеспечения — у главы кемеровского МЧС, снимки роскошного жилья которого разошлись по интернету на следующий день после пожара в «Зимней вишне».

О моральной отставке Мамонтова говорили и омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков, и секретарь бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Владислав Вакаев, и многие кемеровчане в соцсетях. А проведенные у Мамонтова обыски вывели на свет такие документы, на основании которых он и был в итоге задержан 25 мая.

Подробности читайте в статье: Любитель роскоши и наград: моральная отставка кемеровского главы МЧС

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