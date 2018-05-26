Москва, 26 мая, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Этот сенсационный результат получен международной исследовательской группой под руководством известного физика-экспериментатора (Физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова) Аллы Александровны Корниловой.

Дмитрий Иконников. В единстве производства и науки — могущество и будущность страны! 1986

Итоговая научная публикация по результатам цикла экспериментов представлена в майском номере журнала «Инженерная физика»:

А.А. Корнилова и, В.И. Высоцкий, Ю.А. Сапожников, И.Э. Власова, С.Н. Гайдамака, А.А. Новакова, В.М. Авдюхина, И.С. Левин, М.В. Высоцкий, Е.И. Хаит, Н.Х. Волкова. «Проблема и реализация устойчивой генерации альфа-частиц дейтерированным титаном, находящимся в поле тепловой волны».

Текст статьи можно скачать здесь.

Как рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM А.А. Корнилова,

«Впервые создать условия, требующиеся для получения различных реакций ядерного синтеза при комнатной температуре, удалось ещё в 1990-е годы. Добиться этого удалось с помощью растущих микробиологических культур» (см. публикации ИА REGNUM «Алхимия на этапе промышленного внедрения» и «Росатом продолжает исследования биологической трансмутации»).

«Подсмотренное» у живой природы удалось воспроизвести в искусственной среде только через 20 лет. В лабораторных условиях удалось запускать, регулировать и останавливать реакцию ядерного синтеза в дейтерированном поликристаллическом титане. Это стало возможным только после открытия нового вида физической волны, существование которой было предсказано великим советским физиком Л.Д. Ландау в 1930-е годы прошлого века и получило экспериментальное подтверждение А.А. Корниловой несколько лет назад.