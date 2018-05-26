Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 10:22 — ИА Регнум. В Петербурге при финансовой поддержке Евразийского банка развития построят новый речной вокзал. Планируемый объем инвестиций — 2,12 млрд рублей. Соглашение о создании речного вокзала подписали на ПМЭФ-2018 губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов.

Тимофей Васильев. Вид петербургских островов и Невы с одним из первых русских пароходов. 1820

В рамках проекта возведут несколько причалов и вокзальный комплекс, а также благоустроят территорию вокруг нового вокзала и создадут условия для променада по набережной Невы.

«Сегодня городу очень не хватает речного вокзала. Туристы, которые отправляются в круизы на Валаам, в Карелию, по Волге, испытывают неудобства из-за отсутствия необходимой инфраструктуры», — объяснил необходимость нового вокзала губернатор Георгий Полтавченко.

Старый речной вокзал Ленинграда — Санкт-Петербурга располагался на Обуховской набережной в Петербурге. В 2012 году он был ликвидирован, для швартовки речных судов теперь используются три причала.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга планируют приступить к созданию нового речного вокзала в 2018 году, до конца года уже должен быть представлен его проект. Предполагается, что принять первых пассажиров речно вокзал сможет уже в 2021 году.

Ленинградская область также заявляла о готовности построить свой речной вокзал на Неве.