Кемерово, 26 мая, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Начальнику кемеровского главного управления МЧС Александру Мамонтову и главе отдела надзора МЧС Кемерова Григорию Терентьеву предъявлены обвинения в халатности и растрате в рамках уголовного дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сегодня, 26 мая, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово

Она сообщила, что в зависимости от роли каждого из фигурантов им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 293 УК РФ («Халатность») и частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата»).

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Мамонтову и Терентьеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев грубо нарушили федеральный закон «О пожарной безопасности» и постановление правительства «О федеральном государственном пожарном надзоре». Они не запланировали и не провели в период 2017—2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания кемеровской кондитерской фабрики, в котором располагался ТРЦ «Зимняя вишня».

Напомним, в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 60 человек, в том числе 37 несовершеннолетних.