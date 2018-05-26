Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что могло бы помочь заключению мирного договора между Россией и Японией. Соответствующее заявление российский лидер сделал накануне, 25 мая, на встрече с главами иностранных информационных агентств, среди которых был и глава комитета по редакционным статьям и обозрениям японского агентства «Киодо» Хироки Сугита.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

По мнению российского лидера, заключение мирного договора между Россией и Японией может произойти через проведение совместной экономической деятельности на островах южных Курил, а также развитие двусторонних отношений.

Также в ходе разговора президент России дал понять, что решение о статусе южных Курил было возможно на основе совместной декларации 1956 года. Согласно этой декларации Советский Союз должен был передать Японии два острова — Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Но Путин напомнил, что именно японская сторона в одностороннем порядке отказалась от выполнения данной декларации.