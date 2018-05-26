Киев, 26 мая, 2018, 08:26 — ИА Регнум. В Киеве в одном из помещений Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба УПЦ (КП).

Константин Юон. Купола и ласточки. 1921

Сообщается, что инцидент произошел вечером 25 мая. Двое неизвестных ворвались в помещение УПЦ (КП) и распылили слезоточивый газ. Пострадала эконом патриархии УПЦ (КП) монахиня Варвара. Мотивы нападавших не известны и им удалось скрыться. Сейчас нападавших ищет полиция.

Также в УПЦ (КП) считают, что данный инцидент мог быть вызван «желанием каких-либо сил или лиц» обострить ситуацию в украинском обществе и церковной среде в условиях, когда на Украине ждут решения Вселенского патриарха о выдаче томоса об автокефалии церкви на Украине.