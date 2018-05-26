Богота, 26 мая, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что на будущей неделе (28 мая — 3 июня) его страна окончательно станет глобальным партнером военного блока НАТО. Об этом президент Колумбии написал сегодня, 26 мая, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Цитата из м/ф «Винни Пух». реж Федор Хитрук. 1969. СССР Сильный противник

«На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнёра. Мы будем единственной страной в Латинской Америке с такой привилегией», — похвастался Хуан Мануэль Сантос.

Напомним, именно при Сантосе удалось достичь перемирия между правительственными силами Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии (ФАРК). И хотя большинство граждан Колумбии на референдуме не одобрили подписание мирного договора между правительством и ФАРК, тем не менее перемирие пока действует.

Стоит отметить, что настоящие хозяева военного блока НАТО — США оказывали колумбийским властям довольно существенную военно-техническую и финансовую помощь для противостояния ФАРК.