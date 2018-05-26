Москва, 26 мая, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Воздушно-космические силы России проверили в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике перспективные крылатые ракеты, которыми будут вооружаться самолеты Су-57. Такое заявление Шойгу сделал накануне, 25 мая, на заседании коллегии министерства обороны.

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По словам Шойгу, в феврале 2018 года для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники были проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что российские специалисты продолжают модернизацию боевых самолетов и вертолетов ВКС России с учетом их боевого применена в Сирии. В частности, проводится модернизация 11 типов самолетов и вертолетов.