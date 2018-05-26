Кабул, 26 мая, 2018, 06:04 — ИА Регнум. Неизвестные, предположительно боевики, похитили семерых заключённых в провинции Балх (Афганистан), сообщает афганское агентство Pajhwok.

Николай Ярошенко. Арестованного ведут. 1891

Заключенных, которых переправляли из уезда Хельм, у охраны отбили неизвестные. В результате этой атаки погибли два человека: заключенный и чиновник местной администрации.

Семеро заключенных бежали вместе с похитителями. Полиция ведет розыск злоумышленников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Афганистане практически ежедневно происходят взрывы и попытки терактов. 24 мая боевики террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на блокпост вооруженных сил.

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