Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, не приезжает с концертами в Россию, потому что боится преследования со стороны украинских властей, заявил музыкант Юрий Лоза в интервью «Пятому каналу».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин, Владимир Тарасов, Алексей Котеночкин. 1969 Ж — женственность

«Он — нормальный человек. Он тоже опасается за свою жизнь», — сказал музыкант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские эксперты полагают, что на грядущих президентских выборах народ проголосует за комика Владимира Зеленского.